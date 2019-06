Borse di studio scolastiche: determinazione importi borse a.s. 2018/2019 finanziate con risorse regionali e assegnazione delle risorse alle Province/Città Metropolitana di Bologna

In data 31 maggio 2019 la Giunta regionale ha approvato la delibera n. 822 con cui vengono stabiliti gli importi unitari delle borse di studio relative all’a.s. 2018/19 a favore degli studenti in determinate condizioni economiche, residenti in Emilia-Romagna e frequentanti le prime due annualità delle scuole secondarie di II° grado e le prime tre annualità dei corsi di Istruzione e Formazione Professionale.

La Regione ha messo a disposizione risorse proprie per 1,8 milioni di euro al fine di garantire a tutti i 6.502 idonei con un ISEE oltre i 10.632,94 euro e fino ai 15.748,78 euro un beneficio.

Le borse previste sono state oltre il 36% in più rispetto allo scorso anno scolastico, e tra queste 3.513 borse “base” di importo pari a 248,00 euro e 2.989 borse di importo “maggiorato” di 310,00 euro. Le borse maggiorate sono state riservate a studenti che hanno conseguito una media dei voti uguale o superiore al sette e a studenti in situazione di handicap certificato ai sensi della normativa vigente.

Informazioni: