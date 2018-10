A scuola d'Europa 2018-2019

Il Centro Europe Direct Emilia-Romagna, ospitato dall’Assemblea legislativa della Regione, è nato nel 2007 con il compito di:

offrire ai cittadini informazioni, consulenza, assistenza e risposte a domande sulle istituzioni, la legislazione, le politiche, i programmi e le possibilità di finanziamento dell’Unione europea;

promuovere attivamente a livello locale e regionale il dibattito pubblico e l’interesse dei media sull’Unione europea e le sue politiche;

collaborare con il mondo della scuola e della società civile per sensibilizzare i giovani e i cittadini ai temi della cittadinanza e dell’unificazione europea.

In questi giorni è stato pubblicato il Catalogo 2018-2019 dei Percorsi didattico-formativi sull’Europa e sui diritti umani rivolti agli studenti e agli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado del territorio regionale e dell’Università.

Il Catalogo è composto da tre sezioni contenenti: la prima i percorsi didattici per gli studenti (specifici per scuole primarie, secondarie e università), la seconda le iniziative formative rivolte agli insegnanti e la terza le opportunità per le scuole messe a disposizione dalle Istituzioni europee.

Per ulteriori informazioni sui Percorsi e i dettagli per l’iscrizione visita la pagina web dedicata.