Borse di studio 2017/2018: aggiornamenti sull’erogazione

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha pubblicato online sul sito “Io studio - La carta dello studente” le informazioni sulle Borse di studio destinate per l’anno scolastico 2017/2018 agli studenti dell'ultimo triennio delle scuole secondarie di secondo grado.

Riportiamo a seguire una sintesi delle indicazioni fornite dal Ministero.

Erogazione delle Borse di studio a.s. 2017/2018

Dal 15 gennaio 2019 saranno disponibili le Borse di studio a.s. 2017/2018 relative alle graduatorie regionali per il Fondo unico per il welfare dello studente e per il Diritto allo Studio.

Le borse hanno importo pari ad euro 252,14, stabilito dalla Regione Emilia Romagna con Delibera di Giunta n. 435/2018.

Gli studenti inseriti dalla Regione negli elenchi dei beneficiari possono incassare la borsa di studio presso qualsiasi Ufficio Postale, attraverso un bonifico domiciliato.

Conosci se sei beneficiario di borsa di studio ministeriale

Per sapere se uno studente è tra i beneficiari di borsa di studio 2017/2018 occorre accedere al sito https://scuola.er-go.it/esiti_bds_ministeriali e immettere:

il codice fiscale,

il codice relativo all'attestazione ISEE rilasciato dal CAF.

Tempistiche di erogazione

Le borse di studio potranno essere ritirate fino al 30 gennaio 2019.

Chi non farà in tempo a recarsi alle Poste entro tale data non perderà il diritto alla borsa di studio. Verrà effettuata una successiva erogazione, di cui il Ministero comunicherà prossimamente la data.

Modalità di riscossione

Per la riscossione del contributo non sono ammesse deleghe.

Se gli studenti beneficiari sono minorenni, è necessario che si rechino presso l'Ufficio Postale accompagnati da entrambi i genitori. Sia gli studenti che i genitori devono portare con sé il proprio documento di identità in corso di validità e il codice fiscale. È inoltre necessario che entrambi i genitori sottoscrivano la ricevuta di pagamento.

La presenza è limitata ad un solo genitore solo nei seguenti casi:

esercizio esclusivo da parte del singolo genitore della potestà genitoriale

presentazione da parte di uno dei genitori di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che lo autorizza ad agire autonomamente.

Gli studenti maggiorenni possono presentarsi da soli all’Ufficio Postale, purché muniti di documento d'identità valido e codice fiscale.

Per maggiori informazioni