Info "Quante storie nella Storia": al via la settimana della didattica in archivio Dal 7 al 13 maggio la XVII edizione della rassegna dedicata all'attività didattica svolta negli archivi storici emiliano romagnoli Tweet Tweet Dal 7 al 13 maggio ritorna l'annuale appuntamento con "Quante storie nella Storia", manifestazione ideata per promuovere e dare visibilità all'attività didattica svolta negli archivi storici emiliano romagnoli e per gli enti che vi aderiscono un'occasione per valorizzare il proprio patrimonio archivistico. Obiettivo della manifestazione: accrescere la consapevolezza dell'importanza dell'archivio come bene culturale e memoria storica collettiva. Le attività proposte si rivolgono principalmente ai giovani, con la presenza di collaborazioni importanti con istituti scolastici di ogni ordine e grado. La partecipazione è aperta a tutti gli interessati. Sul sito dedicato Quante storie nella Storia, sono stati aggiornati i contenuti dei seminari organizzati nell'ambito della manifestazione. Il seminario A ideale conclusione dell’edizione 2018, giovedì 17 maggio a Bologna presso il Centro italiano di documentazione sulla cooperazione e l’economia sociale, si terrà il seminario "Didattica in archivio oggi: istruzioni per l’uso", promosso da IBC Regione Emilia-Romagna e ANAI Sezione Emilia Romagna.

A 9 anni dal convegno L’inchiostro simpatico. Evoluzione e orientamenti della didattica in archivioorganizzato nell’ambito dell‘8a edizione della Settimana, la giornata intende porre l’attenzione sugli attuali scenari della didattica in archivio, dall’apertura all’educazione al patrimonio culturale all’impatto delle nuove tecnologie, all’esigenza di rispondere efficacemente agli obiettivi formativi, in parte mutati, avanzati dalla scuola. Si indirizza principalmente ad archivisti ed operatori di ente locale, nell’intento di offrire elementi per una più efficace ideazione e gestione dell’offerta didattica. La partecipazione è libera e gratuita. Per ragioni organizzative si richiede cortesemente di inviare mail di adesione a anai.emiliaromagna@gmail.com Per saperne di più Programma completo

Sito web dedicato

Sito IBC Emilia-Romagna Azioni sul documento Stampa