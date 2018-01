Info Scuole di musica: al via il riconoscimento regionale per l'anno scolastico 2018/2019 Le domande per il riconoscimento vanno inviate dal 17 gennaio e fino al 1 marzo 2018 compresi Tweet Tweet Dal 17 gennaio 2018 le scuole di musica, con almeno una sede operativa nel territorio della regione Emilia-Romagna, possono fare domanda per il riconoscimento regionale per l’a.s. 2018/2019. Il riconoscimento è un intervento previsto dalla Regione Emilia-Romagna che mira a offrire riferimenti certi e qualificati alle istituzioni scolastiche, agli operatori del settore, alle famiglie e a tutti i soggetti interessati. Le scuole di musica riconosciute, oltre a essere inserite in un elenco che viene pubblicato sul portale E-R Scuola della Regione Emilia-Romagna, possono presentare progetti di educazione musicale finanziati dalla Regione attraverso inviti e bandi dedicati. Chi può fare domanda Scuole civiche comunali, anche tra loro associate

Associazioni culturali senza fini di lucro o Onlus

Fondazioni

Scuole private Quali sono i requisiti Per ottenere il riconoscimento regionale, le scuole di musica, con almeno una sede operativa nel territorio della regione Emilia-Romagna, devono avere i requisiti essenziali di qualità definiti dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna (consultabili nell’allegato parte integrante della Delibera n. 2184 del 27.12.2010) e indicati in sintesi qui di seguito: Attuazione abituale di corsi che non si configurino come lezioni private di singoli docenti

Disponibilità di un corpo docente formato da insegnanti diplomati, o di provata esperienza didattica o concertistica

Dotazione di un congruo numero di strumenti a disposizione degli allievi

Locali idonei e a norma di legge

Possesso di uno statuto o di un regolamento per l’organizzazione interna

Svolgimento di lezioni collettive di musica d’insieme

Svolgimento di didattica laboratoriale, anche in collaborazione con le scuole

Disponibilità di un insegnamento flessibile e personalizzato a favore degli alunni diversamente abili Come e quando fare domanda I nuovi soggetti interessati a ottenere il riconoscimento regionale devono presentare la domanda per l’ottenimento del riconoscimento che si trova al seguente indirizzo www.erscuola.it/iscrizione-scuole-di-musica. Le scuole di musica già riconosciute, per gli anni successivi a quello di primo inserimento nell’elenco regionale e che intendono mantenere tale riconoscimento, devono inviare una dichiarazione attestante il persistere dei requisiti essenziali di qualità, accedendo al seguente indirizzo www.erscuola.it/scuole-musica. Nelle domande per l'ottenimento e il mantenimento del riconoscimento regionale deve essere indicato l'indirizzo e-mail istituzionale della scuola di musica che sarà utilizzato per tutte le comunicazioni da parte della Regione Emilia-Romagna e sarà inserito nell'elenco regionale. Le domande per il riconoscimento e il mantenimento del riconoscimento devono essere inviate dal 17 gennaio ed entro il 1 marzo 2018, per posta certificata all’indirizzo PEC strumentifinanziaridgcli@postacert.regione.emilia-romagna.it oppure tramite raccomandata con ricevuta di ritorno (farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante) e indirizzate a: Regione Emilia-Romagna

Direzione Generale Economia della conoscenza, del lavoro e dell’impresa

c.a. Maria Toma

viale Aldo Moro, 38

40127 Bologna Esito del procedimento L'elenco delle scuole di musica riconosciute viene pubblicato sul portale E-R Scuola della Regione Emilia-Romagna entro la fine del mese di aprile di ogni anno. Approfondimenti Delibera regionale n. 2184 del 27.12.10 (allegato parte integrante)