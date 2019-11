Adolescenti in immagini. Videogiochi, fotografia e app: focus a Bologna

Come costruire esperienze digitali con gli adolescenti? Come integrare le tecnologie per sostenere la loro espressività? Come riflettere e farsi domande sul mondo partendo dagli schermi? Sono i quesiti al centro del seminario Adolescenti in immagini. Videogiochi, fotografia e app, in programma il 13 dicembre (dalle 14 alle 18.30) e il 14 dicembre 2019 (dalle 9 alle 12) al Centro Alberto Manzi di Bologna.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con l’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, è strutturata secondo due aree tematiche: un primo focus sulla fotografia resa sempre più facile dai mezzi a disposizione, un secondo focus su app e videogiochi, per capire quali ponti possiamo immaginare tra adolescenze pensate, vissute e "gamificate".

Il pomeriggio è dedicato alla fotografia e alle potenzialità che si possono esprimere nella progettazione con gli adolescenti. L’attività è guidata da Massimiliano Tappari e Francesca Romano Grasso, che concluderanno cercando nuovi modi di contrastare l’odio online, potenziando le capacità creative degli adolescenti. L’iniziativa è cofinanziata dal progetto europeo Silence Hate.

La partecipazione al seminario è gratuita, ma l'iscrizione è obbligatoria.