Centri di Servizio e Consulenza riconosciuti: approvato l'elenco per l'a.s. 2019/20

La Regione Emilia-Romagna ha approvato l’elenco dei Centri di Servizio e Consulenza per le istituzioni scolastiche autonome dell’Emilia-Romagna riconosciuti per l’anno scolastico 2019/20, al fine di valorizzarne le attività di documentazione, informazione, formazione, ricerca e consulenza e di fornire un utile strumento a sostegno dell’autonomia scolastica nel qualificare l’offerta formativa e l'innovazione nella didattica.



I Centri in elenco potranno utilizzare il riconoscimento regionale esclusivamente con la seguente formulazione:

"Centro di servizio e consulenza per le istituzioni scolastiche autonome dell’Emilia Romagna riconosciuto per l’anno scolastico 2019/2020 con determinazione n. 11073 del 20.06.2019 del Responsabile del Servizio Sviluppo degli Strumenti Finanziari, Regolazione e Accreditamenti della Regione Emilia-Romagna, di cui alla DGR n. 262/2010 come modificata dalla DGR n.2185/2010”.