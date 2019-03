CSC: al via il riconoscimento regionale per l'anno scolastico 2019/20

Dal 2 marzo 2019 i Centri di Servizio e Consulenza, con almeno una sede operativa nel territorio della regione Emilia-Romagna, potranno fare domanda per il riconoscimento regionale per l’a.s. 2019/2020.

Il riconoscimento è un intervento previsto dalla Regione Emilia-Romagna che mira a fornire, nell'ambito della qualificazione dell'offerta formativa e dell'innovazione nella didattica, un utile strumento a sostegno dell'autonomia scolastica valorizzando l'attività dei Centri di Servizio e Consulenza per le istituzioni scolastiche autonome dell'Emilia-Romagna.

I Centri di Servizio e Consulenza (CSC) sono riconosciuti in base alla presenza di standard minimi essenziali di funzionamento e qualità e vengono inseriti in un elenco che viene pubblicato sul portale E-R Scuola della Regione Emilia-Romagna.

Chi può fare domanda

Possono richiedere il riconoscimento regionale tutti i soggetti (centri, enti del terzo settore, reti di scuole, etc.) che:

hanno sede in Emilia-Romagna;

offrono servizi alle istituzioni scolastiche autonome dell'Emilia-Romagna;

operano nell'ambito dei macroindicatori sotto evidenziati;

presentano gli standard minimi di funzionamento e di qualità richiesti.

Quali sono i requisiti

Per ottenere il riconoscimento regionale i CSC devono avere gli standard minimi di funzionamento e qualità definiti dalla Regione Emilia-Romagna (consultabili nell'allegato parte integrante della Delibera di Giunta Regionale n. 2185/2010) e indicati di seguito:

individuazione di alcune caratteristiche descrittive dei richiedenti (settore/i di intervento del centro, ambito territoriale di riferimento delle attività, principali tipologie di utenze);

macroindicatori, che riguardano:

funzioni e attività (documentazione, informazione, formazione, ricerca e consulenza); struttura e organizzazione (con riferimento alla struttura spaziale, alle risorse umane impiegate, agli strumenti e all'organizzazione amministrativa, economica e funzionale); collaborazioni in atto (con particolare riferimento alle relazioni con l'Ente e o gli Enti cui il centro appartiene o fa riferimento, per coglierne i caratteri distintivi dal punto di vista formale).

Come e quando fare domanda

I nuovi soggetti interessati a ottenere il riconoscimento regionale dovranno inviare la domanda per l'ottenimento del riconoscimento prodotta esclusivamente accedendo al portale regionale E-R Scuola ( v. Allegato 1 (doc, 99.0 KB))

I CSC già riconosciuti, per gli anni successivi a quello di primo inserimento nell'elenco regionale e che intendono mantenere tale riconoscimento, dovranno inviare una dichiarazione attestante il persistere degli standard minimi essenziali di funzionamento e qualità, prodotta esclusivamente accedendo al portale regionale E-R Scuola ( v. Allegato 2 (doc, 56.0 KB)).

Sia la domanda di ottenimento che di mantenimento per l’anno scolastico 2019/20 dovrà essere compilata e completata in tutti i campi punteggiati e in quelli obbligatori.

Si ricorda in particolare di indicare l'indirizzo e-mail istituzionale del CSC, che sarà utilizzato per tutte le comunicazioni da parte della Regione Emilia-Romagna e verrà inserito nell'elenco regionale.

Salvata la domanda in formato .pdf, stampata, firmata e accompagnata dal documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante, nel rispetto della normativa sull’imposta di bollo, dovrà essere inviata dal 2 marzo ed entro il 14 aprile 2019, per posta certificata all’indirizzo PEC

strumentifinanziaridgcli@postacert.regione.emilia-romagna.it

oppure tramite raccomandata con ricevuta di ritorno (farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante) alla

Regione Emilia-Romagna

Servizio Sviluppo degli Strumenti Finanziari, Regolazione e Accreditamenti

Viale Aldo Moro, 38

40127 Bologna

Esito del procedimento

L'elenco dei Centri di Servizio e Consulenza per le istituzioni scolastiche autonome dell'Emilia-Romagna riconosciuti verrà pubblicato sul portale E-R Scuola della Regione Emilia-Romagna entro la fine del mese di giugno 2019.

Informazioni

Domenico Mastrocola – domenico.mastrocola@regione.emilia-romagna.it

Maria Toma – maria.toma@regione.emilia-romagna.it

Approfondimenti