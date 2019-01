Sono stati approvati dalla Regione Emilia-Romagna (Deliberazione della Giunta n. 2126 del 10 dicembre 2018) i requisiti per l'assegnazione delle borse di studio a.s. 2018/2019, l'apertura dei bandi dell Province e Città Metropolitane sarà dal 15 gennaio al 26 febbraio 2019 (ore 18).

Anche per questo anno scolastico sono state confermate le risorse regionali e statali per concedere benefici al fine di ridurre il rischio di abbandono scolastico e sostenere gli studenti in disagiate condizioni economiche nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione.

A partire dal 15 gennaio 2019 i cittadini potranno presentare domanda esclusivamente on line all'indirizzo https://scuola.er-go.it/ .

A supporto della compilazione vengono rese disponibili on line le guide per l’utilizzo dell’applicativo da parte dell’utente, delle Province/Città Metropolitana di Bologna e delle Scuole e Enti di formazione professionale:

per gli utenti/famiglie la guida sarà pubblicata nella pagina di primo accesso all'applicativo https://scuola.er-go.it;

per Province/Città Metropolitana di Bologna, Scuole e Enti di formazione professionale le guide saranno pubblicate nella pagina di primo accesso per gli enti all’indirizzo https://scuola.er-go.it/login_enti.

Chi può fare domanda

Possono fare domanda di contributo tutti gli studenti residenti sul territorio regionale, frequentanti:

le scuole secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione;

del sistema nazionale di istruzione; il secondo e terzo anno di Istruzione e Formazione Professionale presso un organismo di formazione professionale accreditato per l’obbligo di istruzione che opera nel Sistema regionale IeFP;

presso un organismo di formazione professionale accreditato per l’obbligo di istruzione che opera nel Sistema regionale IeFP; le tre annualità dei progetti personalizzati di Istruzione e Formazione Professionale di cui al comma 2, art. 11 della L.R. 5/2011 presso un organismo di formazione professionale accreditato per l’obbligo di istruzione che opera nel Sistema regionale IeFP;

in possesso del requisito reddituale rappresentato dall’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del richiedente, in corso di validità, che dovrà rientrare nelle seguenti due fasce:

Fascia 1: Isee da € 0 a € 10.632,94;

Fascia 2: Isee da € 10.632,95 a € 15.748,78.

Importante : In considerazione del fatto che gli studenti sono iscritti all’a.s. 2018/19 già avviato, tenuto conto che questa procedura si innesta nel periodo di scadenza dell’attestazione dell’anno precedente si ritiene valida sia l’Attestazione Isee 2018 (per coloro che ne sono già in possesso) che l’Attestazione Isee 2019.

Gli studenti immigrati privi di residenza si considerano residenti nel Comune in cui sono domiciliati.

Le borse e gli importi

Borse di studio finanziate con risorse regionali

Sono per gli studenti frequentanti:

il primo e secondo anno delle scuole secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione;

il secondo e terzo anno dell’Istruzione e Formazione professionale presso un organismo di formazione professionale accreditato per l’obbligo di istruzione che opera nel Sistema regionale IeFP;

le tre annualità dei progetti personalizzati dell’Istruzione e Formazione professionale presso un organismo di formazione professionale accreditato per l’obbligo di istruzione che opera nel Sistema regionale IeFP.

Saranno erogate dalle Province / Città Metropolitana di Bologna secondo le modalità indicate nei rispettivi bandi e gli importi potranno esser “base” e “maggiorato” del 25% rispetto all’importo base.

La borsa di studio con importo maggiorato viene erogata agli studenti:

che hanno conseguito nell’anno scolastico precedente la media dei voti pari o superiore al 7; che si trovano in situazione di handicap certificato ai sensi della L. 104/92, indipendentemente dal requisito del merito.

Borse di studio finanziate con risorse statali

Sono per gli studenti frequentanti l’ultimo triennio delle scuole secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione.

Saranno erogate dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca mediante bonifico postale domiciliato.

Tutti gli studenti dovranno presentare domanda attraverso applicativo ER.GO, anche coloro che hanno già presentato domanda per i contributi dei libri di testo a.s. 2018/19 (per questi ultimi è prevista una procedura semplificata che terrà conto dei dati già forniti in applicativo).

La definizione degli importi delle borse di studio sarà effettuata in funzione delle effettive domande ammissibili e sulla base delle risorse disponibili, con priorità alle domande ammissibili rientranti nella Fascia Isee 1.

Le informazioni sulla determinazione degli importi delle borse di studio, sulle modalità e tempistica per riscuotere il beneficio verranno pubblicate e aggiornate su questo sito ER Scuola – sotto la voce borse di studio 2018/2019.

SI INVITANO LE FAMIGLIE A:

- avere disponibilità di un indirizzo e-mail e di un numero di cellulare nazionale per la registrazione all'applicativo e la presentazione della domanda, qualora non si sia già effettuata per procedimenti precedenti che hanno utilizzato l’applicativo ERGOScuola;

- attivarsi per il rilascio dell'attestazione ISEE 2019 se non in possesso dell’ISEE 2018.

L’ISEE o Indicatore della Situazione Economica Equivalente delle famiglie richiesto è quello per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni (coincidente con ISEE ordinario qualora il nucleo familiare non si trovi nelle casistiche disciplinate dall'art. 7 del D.P.C.M. 159/13) e viene calcolato secondo criteri unificati a livello nazionale.



Si potrà usufruire della collaborazione dei CAF convenzionati per presentare direttamente la domanda. L’elenco aggiornato dei CAF sarà pubblicato sulla pagina di accesso all’applicativo all’indirizzo https://scuola.er-go.it/.

Informazioni per Province/Città Metropolitana di Bologna

Per maggiori informazioni è possibile consultare i siti delle Province / Città Metropolitana di Bologna (questa sezione è in fase di costante aggiornamento):

Informazioni e assistenza

Per fornire informazioni e assistenza all’utenza verranno indicati nei bandi pubblicati sui siti provinciali/metropolitano i nominativi e relativi contatti a cui far riferimento.

Per informazioni di carattere generale è disponibile il Numero verde regionale 800955157 e la mail: formaz@regione.emilia-romagna.it

Per assistenza tecnica all’applicativo: Help desk Tecnico di ER.GO 051/ 0510168 e la e-mail: dirittostudioscuole@er-go.it.

Per saperne di più