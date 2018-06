Info Libri di testo a.s. 2018/2019: dal 3 settembre le richieste on-line dei contributi Presentazione delle domande esclusivamente online per ricevere il contributo Tweet Tweet La Giunta regionale ha approvato i criteri e le modalità riguardanti la concessione dei contributi per l'acquisto dei libri di testo per gli studenti delle scuole secondarie di I e II grado della regione per l'anno scolastico 2018/2019 (DGR 845 del 11 giugno 2018). La richiesta di contributo dovrà essere presentata ESCLUSIVAMENTE ON LINE dal 3 settembre al 23 ottobre 2018 ore 18.00 collegandosi al link: https://scuola.er-go.it/ I destinatari dei contributi sono: gli studenti residenti e frequentanti le scuole nella regione Emilia-Romagna, secondarie di 1° e 2° grado , statali, private paritarie e paritarie degli Enti Locali, non statali autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale;

studenti frequentanti scuole dell'Emilia-Romagna e residenti in altre Regioni che erogano il beneficio secondo il criterio "della scuola frequentata". In questo caso competente all'erogazione del beneficio è il Comune sul cui territorio si trova la scuola frequentata dallo studente; appartenenti a famiglie che presentino un valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) 2018, in corso di validità, rientrante nelle seguenti due fasce: Fascia 1: Isee da € 0 a € 10.632,94;

Fascia 2: Isee da € 10.632,95 a € 15.748,78. Il beneficio sarà riconosciuto ai destinatari sopra indicati, con l'obiettivo di soddisfare tutte le domande ammissibili, sulla base delle risorse finanziarie disponibili e del numero complessivo delle domande. Il contributo sarà pertanto determinato in proporzione ai costi ammissibili. Le risorse saranno prioritariamente destinate alla copertura totale della Fascia 1 utilizzando gli eventuali residui alla copertura della Fascia 2. Nella domanda sarà indicata, in autocertificazione e salvo diversa disposizione prevista dai bandi/avvisi comunali, la spesa effettivamente sostenuta per l'acquisto dei libri di testo per l'anno scolastico 2018/2019, della quale è necessario conservare la documentazione da esibire a richiesta. Si raccomanda di verificare attentamente eventuali richieste specifiche (con riguardo in particolar modo all’obbligo di presentazione degli scontrini/documentazione di spesa) da parte del Comune. L'importo del beneficio non potrà superare il costo della dotazione dei testi della classe frequentata, così come previsto dalla nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Prot. 5571 del 29/03/2018 e ai sensi del Decreto del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 781/2013. Si raccomanda alle famiglie di: attivarsi per il rilascio dell'attestazione ISEE 2018* in corso di validità, in quanto viene richiesto il requisito economico (Fascia 1 soglia ISEE di 10.632,94 euro – Fascia 2 da € 10.632,95 a € 15.748,78 );

*L’ISEE o Indicatore della Situazione Economica Equivalente delle famiglie viene calcolato secondo criteri unificati a livello nazionale e per calcolarlo gratuitamente ci si può: a) rivolgere ai Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.) autorizzati, al Comune di residenza, alle sedi INPS presenti nel territorio; b) collegare al sito INPS – “Servizi on line”, compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) on line. conservare la documentazione di spesa relativa all'acquisto dei libri di testo;

avere disponibilità di un indirizzo e-mail e di un numero di cellulare nazionale. Continua la collaborazione dei CAF convenzionati per presentare direttamente la domanda. L’elenco aggiornato dei CAF sarà pubblicato sulla pagina di accesso all’applicativo all’indirizzo https://scuola.er-go.it/ Per informazioni di carattere generale è anche disponibile il Numero verde URP regionale 800 955157 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e lunedì e giovedì dalle 14,30 alle 16,30) e la mail: formaz@regione.emilia-romagna.it. Per assistenza tecnica all’applicativo: Help desk Tecnico di ER.GO 051/ 0510168 (lunedì e mercoledì dalle ore 10 alle 13 e il giovedì dalle 14,30 alle 16,30) mail: dirittostudioscuole@er-go.it. Per saperne di più Delibera di Giunta Regionale n. 845 del 11/06/2018 - Criteri e modalità per la concessione dei contributi dei libri di testo per l'a.s. 2018/2019 e assegnazione a ER.GO Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori delle risorse di cui ai decreti direttoriali MIUR nn. 230/2018 e 233/2018 (Legge 448/1998, Legge 208/2015 art. 1 C. 258, Legge Regionale n. 26/01)

Allegato alla DGR n. 845 del 11/06/2018 - Criteri e modalità per la concessione dei contributi dei libri di testo per l'a.s. 2018/2019

Criteri per l'assegnazione di contributi per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo a.s. 2018/2019 delle altre Regioni italiane