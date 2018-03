Info Quarta edizione del concorso "Il panino teen-ager" Concorso promosso dall'associazione Chef to Chef in collaborazione con l'USR, la Regione Emilia-Romagna e Gambero Rosso rivolto agli studenti degli istituti scolastici e degli Enti di formazione professionale operanti in ambito gastronomico dell'Emilia-Romagna Tweet Tweet Il panino: una cosa buona tra le mani! È questo il motto del concorso giunto ormai alla sua quarta edizione "Panino teen-ager", lanciato da Chef to Chef, l'associazione di cuochi, gourmet e produttori emiliano-romagnoli uniti alla volontà di promuovere la gastronomia regionale e la sua affermazione a livello nazionale e internazionale. L'iniziativa vede la collaborazione dell'Ufficio Scolastico Regionale, la Regione Emilia-Romagna e il Gambero Rosso ed è organizzato nell'ambito della festa "Salumi da RE" organizzata dal Gabero Rosso presso l'Antica Corte Pallavicina (PR). Destinatari

Il concorso è aperto a tutti gli studenti degli istituti scolastici e degli Enti di formazione professionale operanti in ambito gastronomico dell'Emilia-Romagna con un'età massima di 20 anni. Caratteristiche della prova

I partecipanti dovranno realizzare un panino che valorizzi i salumi italiani, con le seguenti caratteristiche: Ricetta : presenza di almeno un salume italiano (per il resto la ricetta è completamente libera)

: presenza di almeno un salume italiano (per il resto la ricetta è completamente libera) Servizio: il panino dovrà essere degustato con le mani. La ricetta dovrà essere presentata al massimo in una pagina formato A4. Per le caratteristiche complete e maggiori informazioni si rimanda al bando allegato nella sezione Per saperne di più. Finalisti e Premiazione

Sulla base delle ricette pervenute la giuria sceglierà a insindacabile giudizio un massimo di 10 candidati. Il 7 aprile 2018 i finalisti saranno invitati a realizzare la propria creazione davanti alla giuria, presieduta da Fulvio Pierangelini, durante la manifestazione "Salumi da RE" presso l'Antica Corte Pallavicina di Polesine Parmense (PR). Il vincitore sarà invitato dal canale televisivo del Gambero Rosso per la presentazione del proprio panino. Iscrizioni e scadenza

I partecipanti dovranno inviare la ricetta in formato .pdf al seguente indirizzo mail: chefinforma@cheftochef.eu entro il giorno 5 aprile 2018. Per saperne di più Scheda del bando

