Concorso fotografico EurHope 2020, al via le candidature

Il rispetto e la salvaguardia del nostro Pianeta è il tema al centro del concorso fotografico EurHope 2020, promosso dall’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna in collaborazione con il Centro Europe Direct Emilia-Romagna. L'iniziativa è rivolta ai ragazzi e alle ragazze delle scuole superiori, chiamati a riflettere sulla svolta verde dell’Unione europea attraverso la fotografia.

Il concorso è aperto alle classi terze e quarte degli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, con un massimo di cinque fotografie che esprimano la tematica Green Deal europeo: come lo vediamo noi?.

In palio quattro premi sotto forma di contributo economico: 3.500 euro per la 1ᵃ classe classificata, 2.500 euro per la 2ᵃ classificata, 2.000 euro per la 3ᵃ e per la 4ᵃ classificata.

A pena di inammissibilità, la domanda di partecipazione deve essere inviata entro le ore 12 del 6 marzo 2020.