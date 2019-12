Iscrizioni scuole per l'anno scolastico 2020/2021, domande dal 7 al 31 gennaio 2020

La circolare del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 novembre 2019 fissa dal 7 gennaio 2020 al 31 gennaio 2020 il periodo utile per la presentazione delle domande di iscrizione alle scuole dell'infanzia e alle classi prime delle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2020/2021, fornendo istruzioni in merito alle relative procedure.

Le iscrizioni, ad eccezione di quelle alle scuole dell’infanzia si effettuano on line e, come per lo scorso anno scolastico, viene messa a disposizione l'applicazione Scuola in Chiaro in un'app: a partire da un QR Code dinamico associato a ogni singola scuola - e accessibile dal portale Scuola in Chiaro - viene data agli utenti la possibilità di accedere attraverso i propri dispositivi mobili alle informazioni principali sull'istituto, oltre a visualizzare alcuni dati presenti a sistema raffrontandoli con quelli di altre scuole del territorio.

Le domande di iscrizione on line dovranno essere presentate dalle ore 8 del 7 gennaio 2020 alle ore 20 del 31 gennaio 2020.

Dalle ore 9 del 27 dicembre 2019 è possibile avviare la fase della registrazione sul sito web www.iscrizioni.istruzione.it.

Per ogni informazione sulle iscrizioni per l'anno scolastico 2020/2021 si invita a consultare la circolare di riferimento e gli allegati.

Circolare del 13 novembre 2019 e allegati sul sito del Miur