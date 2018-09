Concorso Jugendpreis 2019 - I giovani scoprono la loro regione

Come nelle precedenti edizioni la Regione Emilia-Romagna, nell’ambito dell’Accordo di partenariato con altre regioni europee (Land dell’Assia, Nouvelle-Aquitaine e Wielkopolska) e la collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale, promuove il Premio della Gioventù 2019 rivolto ai giovani residenti iscritti a scuole e università di età compresa tra i 12 e i 21 anni.

Il tema scelto per l’edizione 2019 - “I giovani scoprono la loro regione” – intende accrescere la mobilità dei giovani favorendo la conoscenza di aspetti nuovi della loro regione, coltivando esperienze nella natura e l’impegno a conservare il proprio patrimonio naturale. I ragazzi sono chiamati a osservare le caratteristiche della loro regione da un punto di vista linguistico, storico, politico, economico o culturale e a confrontarsi tra loro, in italiano e in tedesco in modo creativo.

Gli elaborati dovranno contenere: la riscoperta o rilettura di un personaggio della regione; la revisione di un’opera artistica o letteraria della regione; la presentazione di nuovi prodotti, istituzioni o aziende che sono o potrebbero essere significativi anche al di fuori della propria regione.

Gli studenti potranno partecipare all’iniziativa mediante la produzione di un elaborato scritto, o un video, o una presentazione in Power Point o una raccolta fotografica o un radiogramma, in lingua italiana e tedesca, che tratti il tema proposto seguendo le tracce di approfondimento indicate dai promotori dell’iniziativa.

Le scuole potranno partecipare con al massimo 2 elaborati realizzati da classi intere o da gruppi di studenti o da interclassi, mentre gli studenti universitari potranno presentare anche elaborati individuali; i lavori prodotti saranno valutati dalla Commissione interregionale del Premio composta dai rappresentanti di tutte le regioni partecipanti.

Il concorso prevede per i vincitori: il rilascio di un attestato di partecipazione; premi in denaro per un totale di 5 mila euro; un breve soggiorno in Assia di una delegazione di vincitori per partecipare alla premiazione. I lavori premiati saranno esposti e pubblicati sul sito della Fondazione “Premio della gioventù” e sui siti della Regione Emilia-Romagna.

Gli elaborati, accompagnati dalla scheda di partecipazione (disponibile nella sezione Per saperne di più), dovranno pervenire entro il 16 febbraio 2019 a:

Regione Emilia-Romagna

Servizio Programmazione delle Politiche dell’Istruzione, della Formazione, del Lavoro e della Conoscenza

Viale Aldo Moro 38 - 40126 Bologna

Per ulteriori informazioni tel. 051-5273955 - mail: progval@regione.emilia-romagna.it